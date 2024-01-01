10 توغروغ منغولي إلى لاري جورجي

تحويل MNT إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

10 mnt
0.01 gel

1.00000 MNT = 0.00079 GEL

Mid-market exchange rate at 20:53
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / لاري جورجي
1 MNT0.00079 GEL
5 MNT0.00393 GEL
10 MNT0.00785 GEL
20 MNT0.01570 GEL
50 MNT0.03925 GEL
100 MNT0.07851 GEL
250 MNT0.19627 GEL
500 MNT0.39253 GEL
1000 MNT0.78506 GEL
2000 MNT1.57013 GEL
5000 MNT3.92532 GEL
10000 MNT7.85064 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / التوغروغ المنغولي
1 GEL1273.78000 MNT
5 GEL6368.90000 MNT
10 GEL12737.80000 MNT
20 GEL25475.60000 MNT
50 GEL63689.00000 MNT
100 GEL127378.00000 MNT
250 GEL318445.00000 MNT
500 GEL636890.00000 MNT
1000 GEL1273780.00000 MNT
2000 GEL2547560.00000 MNT
5000 GEL6368900.00000 MNT
10000 GEL12737800.00000 MNT