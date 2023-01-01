توغروغ منغولي إلى نيراس نيجيري

تحويل MNT إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mnt
٢٢١٫١٧ ngn

1.00000 MNT = 0.22117 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 21:28 UTC
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MNT إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436831.662090.9636518.3684
1GBP1.1533411.22935102.1921.657161.916971.1114121.1851
1USD0.93820.813438183.1271.3481.559330.9040517.2328
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621620.01875840.01087550.207307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

MNT إلى USD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / النيرة النيجيرية
1 MNT0.22117 NGN
5 MNT1.10583 NGN
10 MNT2.21166 NGN
20 MNT4.42332 NGN
50 MNT11.05830 NGN
100 MNT22.11660 NGN
250 MNT55.29150 NGN
500 MNT110.58300 NGN
1000 MNT221.16600 NGN
2000 MNT442.33200 NGN
5000 MNT1105.83000 NGN
10000 MNT2211.66000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / التوغروغ المنغولي
1 NGN4.52148 MNT
5 NGN22.60740 MNT
10 NGN45.21480 MNT
20 NGN90.42960 MNT
50 NGN226.07400 MNT
100 NGN452.14800 MNT
250 NGN1130.37000 MNT
500 NGN2260.74000 MNT
1000 NGN4521.48000 MNT
2000 NGN9042.96000 MNT
5000 NGN22607.40000 MNT
10000 NGN45214.80000 MNT