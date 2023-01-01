توغروغ منغولي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل MNT إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mnt
2.25 hkd

1.00000 MNT = 0.00225 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:24 UTC
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MNT إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.06688.61341.436861.661730.963618.37
1GBP1.153411.22955102.2091.657311.916681.1114221.1883
1USD0.93810.813306183.1271.34791.558850.9039517.2326
1INR0.0112850.009783890.012029810.01621490.01875260.01087430.207304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / دولار هونغ كونغ
1 MNT0.00225 HKD
5 MNT0.01125 HKD
10 MNT0.02251 HKD
20 MNT0.04501 HKD
50 MNT0.11253 HKD
100 MNT0.22506 HKD
250 MNT0.56265 HKD
500 MNT1.12529 HKD
1000 MNT2.25059 HKD
2000 MNT4.50118 HKD
5000 MNT11.25295 HKD
10000 MNT22.50590 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / التوغروغ المنغولي
100 HKD44432.80000 MNT
200 HKD88865.60000 MNT
300 HKD133298.40000 MNT
500 HKD222164.00000 MNT
1000 HKD444328.00000 MNT
2000 HKD888656.00000 MNT
2500 HKD1110820.00000 MNT
3000 HKD1332984.00000 MNT
4000 HKD1777312.00000 MNT
5000 HKD2221640.00000 MNT
10000 HKD4443280.00000 MNT
20000 HKD8886560.00000 MNT