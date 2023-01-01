توغروغ منغولي إلى كرونة نروجية
تحويل MNT إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى كرونة نروجية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Mongolian tugrik
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل كروني نرويجي / التوغروغ المنغولي
|1 NOK
|321.36400 MNT
|5 NOK
|1606.82000 MNT
|10 NOK
|3213.64000 MNT
|20 NOK
|6427.28000 MNT
|50 NOK
|16068.20000 MNT
|100 NOK
|32136.40000 MNT
|250 NOK
|80341.00000 MNT
|500 NOK
|160682.00000 MNT
|1000 NOK
|321364.00000 MNT
|2000 NOK
|642728.00000 MNT
|5000 NOK
|1606820.00000 MNT
|10000 NOK
|3213640.00000 MNT