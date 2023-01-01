توغروغ منغولي إلى كرونة نروجية

تحويل MNT إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mnt
٣٫١١ nok

1.00000 MNT = 0.00311 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 21:28 UTC
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MNT إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436831.662090.9636518.3684
1GBP1.1533411.22935102.1921.657161.916971.1114121.1851
1USD0.93820.813438183.1271.3481.559330.9040517.2328
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621620.01875840.01087550.207307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / كروني نرويجي
1 MNT0.00311 NOK
5 MNT0.01556 NOK
10 MNT0.03112 NOK
20 MNT0.06223 NOK
50 MNT0.15559 NOK
100 MNT0.31117 NOK
250 MNT0.77794 NOK
500 MNT1.55587 NOK
1000 MNT3.11174 NOK
2000 MNT6.22348 NOK
5000 MNT15.55870 NOK
10000 MNT31.11740 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / التوغروغ المنغولي
1 NOK321.36400 MNT
5 NOK1606.82000 MNT
10 NOK3213.64000 MNT
20 NOK6427.28000 MNT
50 NOK16068.20000 MNT
100 NOK32136.40000 MNT
250 NOK80341.00000 MNT
500 NOK160682.00000 MNT
1000 NOK321364.00000 MNT
2000 NOK642728.00000 MNT
5000 NOK1606820.00000 MNT
10000 NOK3213640.00000 MNT