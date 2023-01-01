توغروغ منغولي إلى تالا ساموي

تحويل MNT إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mnt
٠٫٨٠ wst

1.00000 MNT = 0.00080 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 21:33 UTC
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MNT إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.065988.60511.436891.661830.964218.3681
1GBP1.153211.2293102.1881.657161.916591.1119221.1839
1USD0.93820.813471183.1271.348051.559090.9045517.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621680.01875550.01088150.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

MNT إلى USD

MNT إلى GBP

MNT إلى AUD

MNT إلى NZD

MNT إلى ZAR

MNT إلى EUR

MNT إلى INR

MNT إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Samoan Tala
1 MNT0.00080 WST
5 MNT0.00398 WST
10 MNT0.00796 WST
20 MNT0.01592 WST
50 MNT0.03980 WST
100 MNT0.07960 WST
250 MNT0.19901 WST
500 MNT0.39802 WST
1000 MNT0.79604 WST
2000 MNT1.59209 WST
5000 MNT3.98022 WST
10000 MNT7.96044 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / التوغروغ المنغولي
1 WST1256.21000 MNT
5 WST6281.05000 MNT
10 WST12562.10000 MNT
20 WST25124.20000 MNT
50 WST62810.50000 MNT
100 WST125621.00000 MNT
250 WST314052.50000 MNT
500 WST628105.00000 MNT
1000 WST1256210.00000 MNT
2000 WST2512420.00000 MNT
5000 WST6281050.00000 MNT
10000 WST12562100.00000 MNT