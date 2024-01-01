ألف توغروغ منغولي إلى تالا ساموي

تحويل MNT إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mnt
0.80 wst

1.00000 MNT = 0.00080 WST

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugriks

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Samoan Tala
1 MNT0.00080 WST
5 MNT0.00402 WST
10 MNT0.00804 WST
20 MNT0.01607 WST
50 MNT0.04018 WST
100 MNT0.08035 WST
250 MNT0.20088 WST
500 MNT0.40175 WST
1000 MNT0.80351 WST
2000 MNT1.60701 WST
5000 MNT4.01753 WST
10000 MNT8.03506 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / التوغروغ المنغولي
1 WST1244.55000 MNT
5 WST6222.75000 MNT
10 WST12445.50000 MNT
20 WST24891.00000 MNT
50 WST62227.50000 MNT
100 WST124455.00000 MNT
250 WST311137.50000 MNT
500 WST622275.00000 MNT
1000 WST1244550.00000 MNT
2000 WST2489100.00000 MNT
5000 WST6222750.00000 MNT
10000 WST12445500.00000 MNT