توغروغ منغولي إلى جنيه سانت هيليني

تحويل MNT إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mnt
٠٫٢٣ shp

1.00000 MNT = 0.00023 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:24 UTC
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MNT إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.60511.436831.662090.9639518.3692
1GBP1.1535411.22955102.2091.657431.917281.1119521.1894
1USD0.93820.813306183.1271.3481.559330.9043517.2335
1INR0.0112860.009783890.012029810.01621620.01875840.01087910.207315

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

MNT إلى USD

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MNT إلى AUD

MNT إلى NZD

MNT إلى ZAR

MNT إلى EUR

MNT إلى INR

MNT إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / جنيه سانت هيلانة
1 MNT0.00023 SHP
5 MNT0.00117 SHP
10 MNT0.00235 SHP
20 MNT0.00469 SHP
50 MNT0.01173 SHP
100 MNT0.02346 SHP
250 MNT0.05866 SHP
500 MNT0.11732 SHP
1000 MNT0.23465 SHP
2000 MNT0.46929 SHP
5000 MNT1.17323 SHP
10000 MNT2.34646 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / التوغروغ المنغولي
1 SHP4261.74000 MNT
5 SHP21308.70000 MNT
10 SHP42617.40000 MNT
20 SHP85234.80000 MNT
50 SHP213087.00000 MNT
100 SHP426174.00000 MNT
250 SHP1065435.00000 MNT
500 SHP2130870.00000 MNT
1000 SHP4261740.00000 MNT
2000 SHP8523480.00000 MNT
5000 SHP21308700.00000 MNT
10000 SHP42617400.00000 MNT