5 توغروغ منغولي إلى جنيه سانت هيليني

تحويل MNT إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

5 mnt
0.00 shp

1.00000 MNT = 0.00023 SHP

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugriks

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / جنيه سانت هيلانة
1 MNT0.00023 SHP
5 MNT0.00117 SHP
10 MNT0.00234 SHP
20 MNT0.00467 SHP
50 MNT0.01169 SHP
100 MNT0.02337 SHP
250 MNT0.05844 SHP
500 MNT0.11687 SHP
1000 MNT0.23375 SHP
2000 MNT0.46749 SHP
5000 MNT1.16873 SHP
10000 MNT2.33746 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / التوغروغ المنغولي
1 SHP4278.15000 MNT
5 SHP21390.75000 MNT
10 SHP42781.50000 MNT
20 SHP85563.00000 MNT
50 SHP213907.50000 MNT
100 SHP427815.00000 MNT
250 SHP1069537.50000 MNT
500 SHP2139075.00000 MNT
1000 SHP4278150.00000 MNT
2000 SHP8556300.00000 MNT
5000 SHP21390750.00000 MNT
10000 SHP42781500.00000 MNT