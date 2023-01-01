توغروغ منغولي إلى دولار تايواني جديد

تحويل MNT إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mnt
9.25 twd

1.00000 MNT = 0.00925 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
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MNT إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.60511.436941.662090.963818.3692
1GBP1.1535411.22955102.2091.657561.917281.1117821.1894
1USD0.93820.813306183.1271.34811.559330.904217.2335
1INR0.0112860.009783890.012029810.01621740.01875840.01087730.207315

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

MNT إلى USD

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MNT إلى AUD

MNT إلى NZD

MNT إلى ZAR

MNT إلى EUR

MNT إلى INR

MNT إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / دولار تايواني جديد
1 MNT0.00925 TWD
5 MNT0.04626 TWD
10 MNT0.09252 TWD
20 MNT0.18503 TWD
50 MNT0.46258 TWD
100 MNT0.92515 TWD
250 MNT2.31288 TWD
500 MNT4.62575 TWD
1000 MNT9.25151 TWD
2000 MNT18.50302 TWD
5000 MNT46.25755 TWD
10000 MNT92.51510 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / التوغروغ المنغولي
1 TWD108.09000 MNT
5 TWD540.45000 MNT
10 TWD1080.90000 MNT
20 TWD2161.80000 MNT
50 TWD5404.50000 MNT
100 TWD10809.00000 MNT
250 TWD27022.50000 MNT
500 TWD54045.00000 MNT
1000 TWD108090.00000 MNT
2000 TWD216180.00000 MNT
5000 TWD540450.00000 MNT
10000 TWD1080900.00000 MNT