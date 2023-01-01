توغروغ منغولي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل MNT إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mnt
٣١٫٥٨ bdt

1.00000 MNT = 0.03158 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 18:5 UTC
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MNT إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.06688.61341.436971.662510.963618.37
1GBP1.153211.2293102.1881.65711.917191.1112321.184
1USD0.93810.813471183.1271.3481.559580.9039517.2326
1INR0.0112850.009785880.012029810.01621620.01876140.01087430.207304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

MNT إلى USD

MNT إلى GBP

MNT إلى AUD

MNT إلى NZD

MNT إلى ZAR

MNT إلى EUR

MNT إلى INR

MNT إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Bangladeshi Taka
1 MNT0.03158 BDT
5 MNT0.15791 BDT
10 MNT0.31583 BDT
20 MNT0.63165 BDT
50 MNT1.57913 BDT
100 MNT3.15827 BDT
250 MNT7.89567 BDT
500 MNT15.79135 BDT
1000 MNT31.58270 BDT
2000 MNT63.16540 BDT
5000 MNT157.91350 BDT
10000 MNT315.82700 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / التوغروغ المنغولي
1 BDT31.66290 MNT
5 BDT158.31450 MNT
10 BDT316.62900 MNT
20 BDT633.25800 MNT
50 BDT1583.14500 MNT
100 BDT3166.29000 MNT
250 BDT7915.72500 MNT
500 BDT15831.45000 MNT
1000 BDT31662.90000 MNT
2000 BDT63325.80000 MNT
5000 BDT158314.50000 MNT
10000 BDT316629.00000 MNT