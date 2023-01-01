علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل (BAM)
اسم العملة
علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
رمز العملة
KM
سعر الصرف BAM
|USD
|AUD
|GBP
|NZD
|ZAR
|CAD
|INR
|SGD
|من BAM
|0.54311
|0.84347
|0.44057
|0.91633
|10.24390
|0.73170
|45.03730
|0.74197
|إلى BAM
|1.84125
|1.18558
|2.26980
|1.09131
|0.09762
|1.36667
|0.02220
|1.34777
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.