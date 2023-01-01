علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل (BAM)

اسم العملة

علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل

رمز العملة

KM

سعر الصرف BAM

 USDAUDGBPNZDZARCADINRSGD
من BAM0.543110.843470.440570.9163310.243900.7317045.037300.74197
إلى BAM1.841251.185582.269801.091310.097621.366670.022201.34777

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف مارك بوسني قابل للتحويل