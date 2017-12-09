مارك بوسني قابل للتحويل إلى شلن أوغندي

تحويل BAM إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
٢٬٠١٧٬٢٣٠ ugx

1.00000 BAM = 2017.23000 UGX

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BAM إلى UGX مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 UGX
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063488.34621.434791.659360.9572518.2127
1GBP1.1583511.23185102.3411.662071.922211.1088321.0978
1USD0.94040.811787183.0791.349251.560430.900117.1269
1INR0.01131910.009771270.012036710.01624060.01878250.01083430.206152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / شلن أوغندي
1 BAM2017.23000 UGX
5 BAM10086.15000 UGX
10 BAM20172.30000 UGX
20 BAM40344.60000 UGX
50 BAM100861.50000 UGX
100 BAM201723.00000 UGX
250 BAM504307.50000 UGX
500 BAM1008615.00000 UGX
1000 BAM2017230.00000 UGX
2000 BAM4034460.00000 UGX
5000 BAM10086150.00000 UGX
10000 BAM20172300.00000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 UGX0.00050 BAM
5 UGX0.00248 BAM
10 UGX0.00496 BAM
20 UGX0.00991 BAM
50 UGX0.02479 BAM
100 UGX0.04957 BAM
250 UGX0.12393 BAM
500 UGX0.24786 BAM
1000 UGX0.49573 BAM
2000 UGX0.99146 BAM
5000 UGX2.47864 BAM
10000 UGX4.95729 BAM