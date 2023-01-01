مارك بوسني قابل للتحويل إلى روبية سريلانكي

تحويل BAM إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bam
176000 lkr

1.00000 BAM = 176.00000 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:16 UTC
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BAM إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.063388.35491.434661.658940.957218.2101
1GBP1.1584111.23175102.3521.661941.921761.1088321.095
1USD0.940450.811853183.0951.349251.560180.900217.126
1INR0.0113180.009770180.012034410.01623740.01877590.01083340.206101

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / روبية سريلانكية
1 BAM176.00000 LKR
5 BAM880.00000 LKR
10 BAM1760.00000 LKR
20 BAM3520.00000 LKR
50 BAM8800.00000 LKR
100 BAM17600.00000 LKR
250 BAM44000.00000 LKR
500 BAM88000.00000 LKR
1000 BAM176000.00000 LKR
2000 BAM352000.00000 LKR
5000 BAM880000.00000 LKR
10000 BAM1760000.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 LKR0.00568 BAM
5 LKR0.02841 BAM
10 LKR0.05682 BAM
20 LKR0.11364 BAM
50 LKR0.28409 BAM
100 LKR0.56818 BAM
250 LKR1.42046 BAM
500 LKR2.84091 BAM
1000 LKR5.68182 BAM
2000 LKR11.36364 BAM
5000 LKR28.40910 BAM
10000 LKR56.81820 BAM