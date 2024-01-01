Bosna Hersek konvertibl markından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile BAM → LKR çevirin

1.000 bam
162.315 lkr

1,000 BAM = 162,3 LKR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDGBPNZDZARCADINRSGD
1 USD11,5470,8031,68418,8621,37783,6091,362
1 AUD0,64610,5191,08912,190,8954,0330,88
1 GBP1,2451,92712,09723,4831,715104,0941,695
1 NZD0,5940,9190,477111,1980,81849,6390,808

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bosna Hersek konvertibl markından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bosna Hersek konvertibl markı için en iyi döviz çiftleri

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BAM → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Sri Lanka Rupisi
1 BAM162,31500 LKR
5 BAM811,57500 LKR
10 BAM1.623,15000 LKR
20 BAM3.246,30000 LKR
50 BAM8.115,75000 LKR
100 BAM16.231,50000 LKR
250 BAM40.578,75000 LKR
500 BAM81.157,50000 LKR
1000 BAM162.315,00000 LKR
2000 BAM324.630,00000 LKR
5000 BAM811.575,00000 LKR
10000 BAM1.623.150,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 LKR0,00616 BAM
5 LKR0,03080 BAM
10 LKR0,06161 BAM
20 LKR0,12322 BAM
50 LKR0,30804 BAM
100 LKR0,61609 BAM
250 LKR1,54022 BAM
500 LKR3,08043 BAM
1000 LKR6,16086 BAM
2000 LKR12,32172 BAM
5000 LKR30,80430 BAM
10000 LKR61,60860 BAM