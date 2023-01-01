مارك بوسني قابل للتحويل إلى كرونة دنماركية

تحويل BAM إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
٣٬٨٠٠٫٩٥ dkk

1.00000 BAM = 3.80095 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 4:13 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BAM إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 DKK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0634588.3521.434861.659180.9573518.2145
1GBP1.1582111.2317102.331.661871.921681.1088121.0962
1USD0.940350.811886183.08051.349251.560180.900217.1277
1INR0.01131840.009772280.012036510.01624030.01877920.01083530.206158

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

BAM إلى USD

BAM إلى AUD

BAM إلى GBP

BAM إلى NZD

BAM إلى ZAR

BAM إلى CAD

BAM إلى INR

BAM إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / كرونة دانمركية
1 BAM3.80095 DKK
5 BAM19.00475 DKK
10 BAM38.00950 DKK
20 BAM76.01900 DKK
50 BAM190.04750 DKK
100 BAM380.09500 DKK
250 BAM950.23750 DKK
500 BAM1900.47500 DKK
1000 BAM3800.95000 DKK
2000 BAM7601.90000 DKK
5000 BAM19004.75000 DKK
10000 BAM38009.50000 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 DKK0.26309 BAM
5 DKK1.31546 BAM
10 DKK2.63092 BAM
20 DKK5.26184 BAM
50 DKK13.15460 BAM
100 DKK26.30920 BAM
250 DKK65.77300 BAM
500 DKK131.54600 BAM
1000 DKK263.09200 BAM
2000 DKK526.18400 BAM
5000 DKK1315.46000 BAM
10000 DKK2630.92000 BAM