مارك بوسني قابل للتحويل إلى درام أرميني

تحويل BAM إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
٢٠٩٬٥٥٦ amd

1.00000 BAM = 209.55600 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:10 UTC
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BAM إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063588.35291.435031.659510.957518.2157
1GBP1.1582111.2317102.3271.661991.921981.1089921.0967
1USD0.94030.811886183.07751.349351.560430.900317.1281
1INR0.01131820.009772630.01203710.01624210.01878280.01083690.20617

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / درام أرمينية
1 BAM209.55600 AMD
5 BAM1047.78000 AMD
10 BAM2095.56000 AMD
20 BAM4191.12000 AMD
50 BAM10477.80000 AMD
100 BAM20955.60000 AMD
250 BAM52389.00000 AMD
500 BAM104778.00000 AMD
1000 BAM209556.00000 AMD
2000 BAM419112.00000 AMD
5000 BAM1047780.00000 AMD
10000 BAM2095560.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 AMD0.00477 BAM
5 AMD0.02386 BAM
10 AMD0.04772 BAM
20 AMD0.09544 BAM
50 AMD0.23860 BAM
100 AMD0.47720 BAM
250 AMD1.19300 BAM
500 AMD2.38600 BAM
1000 AMD4.77200 BAM
2000 AMD9.54400 BAM
5000 AMD23.86000 BAM
10000 AMD47.72000 BAM