مارك بوسني قابل للتحويل إلى يوان صيني

تحويل BAM إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
٣٬٩٥٨٫٤٦ cny

1.00000 BAM = 3.95846 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 4:12 UTC
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BAM إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063488.34731.434791.659360.9572518.2103
1GBP1.1582111.2317102.331.661871.921981.108721.0924
1USD0.94040.811886183.081.349251.560430.9001517.1246
1INR0.0113190.009772340.012036610.01624040.01878220.01083470.206122

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Chinese Yuan RMB
1 BAM3.95846 CNY
5 BAM19.79230 CNY
10 BAM39.58460 CNY
20 BAM79.16920 CNY
50 BAM197.92300 CNY
100 BAM395.84600 CNY
250 BAM989.61500 CNY
500 BAM1979.23000 CNY
1000 BAM3958.46000 CNY
2000 BAM7916.92000 CNY
5000 BAM19792.30000 CNY
10000 BAM39584.60000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 CNY0.25262 BAM
5 CNY1.26312 BAM
10 CNY2.52624 BAM
20 CNY5.05248 BAM
50 CNY12.63120 BAM
100 CNY25.26240 BAM
250 CNY63.15600 BAM
500 CNY126.31200 BAM
1000 CNY252.62400 BAM
2000 CNY505.24800 BAM
5000 CNY1263.12000 BAM
10000 CNY2526.24000 BAM