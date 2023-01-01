مارك بوسني قابل للتحويل إلى روبية باكستانية

تحويل BAM إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
١٥٩٬٥٢٦ pkr

1.00000 BAM = 159.52600 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:19 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BAM إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 PKR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063488.35581.43491.659360.9572518.213
1GBP1.1583511.23175102.3441.662061.922061.1088321.0963
1USD0.94040.811853183.0881.349351.560430.9001517.1271
1INR0.01131790.0097710.012035410.016240.01878040.01083370.206132

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

BAM إلى USD

BAM إلى AUD

BAM إلى GBP

BAM إلى NZD

BAM إلى ZAR

BAM إلى CAD

BAM إلى INR

BAM إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Pakistani Rupee
1 BAM159.52600 PKR
5 BAM797.63000 PKR
10 BAM1595.26000 PKR
20 BAM3190.52000 PKR
50 BAM7976.30000 PKR
100 BAM15952.60000 PKR
250 BAM39881.50000 PKR
500 BAM79763.00000 PKR
1000 BAM159526.00000 PKR
2000 BAM319052.00000 PKR
5000 BAM797630.00000 PKR
10000 BAM1595260.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 PKR0.00627 BAM
5 PKR0.03134 BAM
10 PKR0.06269 BAM
20 PKR0.12537 BAM
50 PKR0.31343 BAM
100 PKR0.62686 BAM
250 PKR1.56714 BAM
500 PKR3.13429 BAM
1000 PKR6.26857 BAM
2000 PKR12.53714 BAM
5000 PKR31.34285 BAM
10000 PKR62.68570 BAM