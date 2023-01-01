50 روبية باكستانية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل PKR إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ pkr
٠٫٣٢ bam

1.00000 PKR = 0.00643 BAM

Mid-market exchange rate at 02:44
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931783.1030.8081793.6731.365053.751628.4339
1EUR1.0733189.19440.86743.942231.465114.0265930.5181
1INR0.01203330.011211510.009725030.04419820.0164260.0451440.342153
1GBP1.237351.15287102.82714.544791.689044.6420435.1827

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 PKR0.00643 BAM
5 PKR0.03214 BAM
10 PKR0.06429 BAM
20 PKR0.12857 BAM
50 PKR0.32143 BAM
100 PKR0.64286 BAM
250 PKR1.60714 BAM
500 PKR3.21428 BAM
1000 PKR6.42857 BAM
2000 PKR12.85714 BAM
5000 PKR32.14285 BAM
10000 PKR64.28570 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Pakistani Rupee
1 BAM155.55600 PKR
5 BAM777.78000 PKR
10 BAM1555.56000 PKR
20 BAM3111.12000 PKR
50 BAM7777.80000 PKR
100 BAM15555.60000 PKR
250 BAM38889.00000 PKR
500 BAM77778.00000 PKR
1000 BAM155556.00000 PKR
2000 BAM311112.00000 PKR
5000 BAM777780.00000 PKR
10000 BAM1555560.00000 PKR