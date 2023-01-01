5000 روبية باكستانية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل PKR إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ pkr
٣٢٫١٤ bam

1.00000 PKR = 0.00643 BAM

Mid-market exchange rate at 02:43
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931883.1030.8081793.6731.365053.751628.4343
1EUR1.0732189.18610.86733.941861.464974.0262230.5157
1INR0.01203330.011212510.009725030.04419820.0164260.0451440.342157
1GBP1.237351.153102.82714.544791.689044.6420435.1832

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 PKR0.00643 BAM
5 PKR0.03214 BAM
10 PKR0.06428 BAM
20 PKR0.12856 BAM
50 PKR0.32139 BAM
100 PKR0.64279 BAM
250 PKR1.60697 BAM
500 PKR3.21393 BAM
1000 PKR6.42787 BAM
2000 PKR12.85574 BAM
5000 PKR32.13935 BAM
10000 PKR64.27870 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Pakistani Rupee
1 BAM155.57300 PKR
5 BAM777.86500 PKR
10 BAM1555.73000 PKR
20 BAM3111.46000 PKR
50 BAM7778.65000 PKR
100 BAM15557.30000 PKR
250 BAM38893.25000 PKR
500 BAM77786.50000 PKR
1000 BAM155573.00000 PKR
2000 BAM311146.00000 PKR
5000 BAM777865.00000 PKR
10000 BAM1555730.00000 PKR