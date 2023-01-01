مارك بوسني قابل للتحويل إلى ليرة لبنانية

تحويل BAM إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
٨٬١٥١٬٨٦٠ lbp

1.00000 BAM = 8151.86000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 4:16 UTC
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BAM إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.063388.35491.434661.658940.957218.2101
1GBP1.1584111.23175102.3521.661941.921761.1088321.095
1USD0.940450.811853183.0951.349251.560180.900217.126
1INR0.0113180.009770180.012034410.01623740.01877590.01083340.206101

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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BAM إلى GBP

BAM إلى NZD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / جنيه لبناني
1 BAM8151.86000 LBP
5 BAM40759.30000 LBP
10 BAM81518.60000 LBP
20 BAM163037.20000 LBP
50 BAM407593.00000 LBP
100 BAM815186.00000 LBP
250 BAM2037965.00000 LBP
500 BAM4075930.00000 LBP
1000 BAM8151860.00000 LBP
2000 BAM16303720.00000 LBP
5000 BAM40759300.00000 LBP
10000 BAM81518600.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 LBP0.00012 BAM
5 LBP0.00061 BAM
10 LBP0.00123 BAM
20 LBP0.00245 BAM
50 LBP0.00613 BAM
100 LBP0.01227 BAM
250 LBP0.03067 BAM
500 LBP0.06134 BAM
1000 LBP0.12267 BAM
2000 LBP0.24534 BAM
5000 LBP0.61335 BAM
10000 LBP1.22671 BAM