مارك بوسني قابل للتحويل إلى دينار أردني

تحويل BAM إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bam
384.542 jod

1.00000 BAM = 0.38454 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:16 UTC
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BAM إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063488.36321.434791.65910.957318.2114
1GBP1.1582111.23175102.3521.661941.921761.1087621.0945
1USD0.94040.811853183.0951.349251.560180.900217.1256
1INR0.01131690.009770180.012034410.01623740.01877590.01083340.206097

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الدينار الأردني
1 BAM0.38454 JOD
5 BAM1.92271 JOD
10 BAM3.84542 JOD
20 BAM7.69084 JOD
50 BAM19.22710 JOD
100 BAM38.45420 JOD
250 BAM96.13550 JOD
500 BAM192.27100 JOD
1000 BAM384.54200 JOD
2000 BAM769.08400 JOD
5000 BAM1922.71000 JOD
10000 BAM3845.42000 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 JOD2.60049 BAM
5 JOD13.00245 BAM
10 JOD26.00490 BAM
20 JOD52.00980 BAM
50 JOD130.02450 BAM
100 JOD260.04900 BAM
250 JOD650.12250 BAM
500 JOD1300.24500 BAM
1000 JOD2600.49000 BAM
2000 JOD5200.98000 BAM
5000 JOD13002.45000 BAM
10000 JOD26004.90000 BAM