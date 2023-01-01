5 دينار أردني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل JOD إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

5 jod
13.05 bam

1.00000 JOD = 2.60972 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JOD إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JOD → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1USD11.37161.3722518.98360.94390.8220643.6731.58378
1CAD0.72907611.0004713.84050.6881970.5993472.677891.1547
1SGD0.728730.999526113.83390.6878710.5990632.676631.15415
1ZAR0.0526770.07225180.072286110.04972350.04330390.1934830.083429

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

JOD إلى CAD

JOD إلى SGD

JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

JOD إلى GBP

JOD إلى AED

JOD إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 JOD2.60972 BAM
5 JOD13.04860 BAM
10 JOD26.09720 BAM
20 JOD52.19440 BAM
50 JOD130.48600 BAM
100 JOD260.97200 BAM
250 JOD652.43000 BAM
500 JOD1304.86000 BAM
1000 JOD2609.72000 BAM
2000 JOD5219.44000 BAM
5000 JOD13048.60000 BAM
10000 JOD26097.20000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الدينار الأردني
1 BAM0.38318 JOD
5 BAM1.91592 JOD
10 BAM3.83183 JOD
20 BAM7.66366 JOD
50 BAM19.15915 JOD
100 BAM38.31830 JOD
250 BAM95.79575 JOD
500 BAM191.59150 JOD
1000 BAM383.18300 JOD
2000 BAM766.36600 JOD
5000 BAM1915.91500 JOD
10000 BAM3831.83000 JOD