Bosna Hersek konvertibl markından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile BAM → JOD çevirin

1.000 bam
385,718 jod

1,000 BAM = 0,3857 JOD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bosna Hersek konvertibl markından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bosna Hersek konvertibl markı için en iyi döviz çiftleri

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BAM → INR

BAM → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Ürdün Dinarı
1 BAM0,38572 JOD
5 BAM1,92859 JOD
10 BAM3,85718 JOD
20 BAM7,71436 JOD
50 BAM19,28590 JOD
100 BAM38,57180 JOD
250 BAM96,42950 JOD
500 BAM192,85900 JOD
1000 BAM385,71800 JOD
2000 BAM771,43600 JOD
5000 BAM1.928,59000 JOD
10000 BAM3.857,18000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 JOD2,59257 BAM
5 JOD12,96285 BAM
10 JOD25,92570 BAM
20 JOD51,85140 BAM
50 JOD129,62850 BAM
100 JOD259,25700 BAM
250 JOD648,14250 BAM
500 JOD1.296,28500 BAM
1000 JOD2.592,57000 BAM
2000 JOD5.185,14000 BAM
5000 JOD12.962,85000 BAM
10000 JOD25.925,70000 BAM