مارك بوسني قابل للتحويل إلى روبية إندونيسية

تحويل BAM إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
٨٬٣٥٠٬٤٦٠٫٠٠ idr

1.00000 BAM = 8350.46000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:15 UTC
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BAM إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 IDR
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063488.35261.434791.659230.9572518.2124
1GBP1.1582111.23165102.3321.66181.921751.108721.094
1USD0.94040.811919183.0851.349251.560310.9001517.1266
1INR0.01131830.009772150.012035910.01623940.01877960.01083410.206133

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الروبية الإندونيسية
1 BAM8350.46000 IDR
5 BAM41752.30000 IDR
10 BAM83504.60000 IDR
20 BAM167009.20000 IDR
50 BAM417523.00000 IDR
100 BAM835046.00000 IDR
250 BAM2087615.00000 IDR
500 BAM4175230.00000 IDR
1000 BAM8350460.00000 IDR
2000 BAM16700920.00000 IDR
5000 BAM41752300.00000 IDR
10000 BAM83504600.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 IDR0.00012 BAM
5 IDR0.00060 BAM
10 IDR0.00120 BAM
20 IDR0.00240 BAM
50 IDR0.00599 BAM
100 IDR0.01198 BAM
250 IDR0.02994 BAM
500 IDR0.05988 BAM
1000 IDR0.11975 BAM
2000 IDR0.23951 BAM
5000 IDR0.59877 BAM
10000 IDR1.19754 BAM