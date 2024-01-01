Bosna Hersek konvertibl markından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile BAM → IDR çevirin

1.000 bam
8.620.780 idr

1,000 BAM = 8.621 IDR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDGBPNZDZARCADINRSGD
1 USD11,5470,8031,68418,8621,37783,6091,362
1 AUD0,64610,5191,08912,190,8954,0330,88
1 GBP1,2451,92712,09723,4831,715104,0941,695
1 NZD0,5940,9190,477111,1980,81849,6390,808

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bosna Hersek konvertibl markından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bosna Hersek konvertibl markı için en iyi döviz çiftleri

BAM → USD

BAM → AUD

BAM → GBP

BAM → NZD

BAM → ZAR

BAM → CAD

BAM → INR

BAM → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Endonezya Rupisi
1 BAM8.620,78000 IDR
5 BAM43.103,90000 IDR
10 BAM86.207,80000 IDR
20 BAM172.415,60000 IDR
50 BAM431.039,00000 IDR
100 BAM862.078,00000 IDR
250 BAM2.155.195,00000 IDR
500 BAM4.310.390,00000 IDR
1000 BAM8.620.780,00000 IDR
2000 BAM17.241.560,00000 IDR
5000 BAM43.103.900,00000 IDR
10000 BAM86.207.800,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 IDR0,00012 BAM
5 IDR0,00058 BAM
10 IDR0,00116 BAM
20 IDR0,00232 BAM
50 IDR0,00580 BAM
100 IDR0,01160 BAM
250 IDR0,02900 BAM
500 IDR0,05800 BAM
1000 IDR0,11600 BAM
2000 IDR0,23200 BAM
5000 IDR0,58000 BAM
10000 IDR1,15999 BAM