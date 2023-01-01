20 Bosna Hersek konvertibl markından Endonezya rupisine
Reel döviz kuru ile BAM → IDR çevirin
BAM → IDR çevrim grafiği
1 BAM = 8360.94000 IDR
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bosna Hersek konvertibl markından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Endonezya Rupisi
|1 BAM
|8360.94000 IDR
|5 BAM
|41804.70000 IDR
|10 BAM
|83609.40000 IDR
|20 BAM
|167218.80000 IDR
|50 BAM
|418047.00000 IDR
|100 BAM
|836094.00000 IDR
|250 BAM
|2090235.00000 IDR
|500 BAM
|4180470.00000 IDR
|1000 BAM
|8360940.00000 IDR
|2000 BAM
|16721880.00000 IDR
|5000 BAM
|41804700.00000 IDR
|10000 BAM
|83609400.00000 IDR