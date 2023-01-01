مارك بوسني قابل للتحويل إلى شلن كيني

تحويل BAM إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
٧٩٬٨٦٤ kes

1.00000 BAM = 79.86440 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 4:16 UTC
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BAM إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 KES
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063488.36321.434791.65910.957318.2114
1GBP1.1582111.23175102.3521.661941.921761.1087621.0945
1USD0.94040.811853183.0951.349251.560180.900217.1256
1INR0.01131690.009770180.012034410.01623740.01877590.01083340.206097

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / شلن كيني
1 BAM79.86440 KES
5 BAM399.32200 KES
10 BAM798.64400 KES
20 BAM1597.28800 KES
50 BAM3993.22000 KES
100 BAM7986.44000 KES
250 BAM19966.10000 KES
500 BAM39932.20000 KES
1000 BAM79864.40000 KES
2000 BAM159728.80000 KES
5000 BAM399322.00000 KES
10000 BAM798644.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 KES0.01252 BAM
5 KES0.06261 BAM
10 KES0.12521 BAM
20 KES0.25042 BAM
50 KES0.62606 BAM
100 KES1.25212 BAM
250 KES3.13030 BAM
500 KES6.26060 BAM
1000 KES12.52120 BAM
2000 KES25.04240 BAM
5000 KES62.60600 BAM
10000 KES125.21200 BAM