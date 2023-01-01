مارك بوسني قابل للتحويل إلى بات تايلاندي

تحويل BAM إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
١٩٬٦١٩٫٣٠ thb

1.00000 BAM = 19.61930 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 4:23 UTC
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BAM إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063488.35051.434851.659490.9573518.213
1GBP1.1583511.23175102.3371.6621.922211.1089421.0963
1USD0.94040.811853183.0831.34931.560550.9002517.1271
1INR0.01131860.009771590.012036210.01624040.0187830.01083550.206144

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / باهت تايلندي
1 BAM19.61930 THB
5 BAM98.09650 THB
10 BAM196.19300 THB
20 BAM392.38600 THB
50 BAM980.96500 THB
100 BAM1961.93000 THB
250 BAM4904.82500 THB
500 BAM9809.65000 THB
1000 BAM19619.30000 THB
2000 BAM39238.60000 THB
5000 BAM98096.50000 THB
10000 BAM196193.00000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 THB0.05097 BAM
5 THB0.25485 BAM
10 THB0.50970 BAM
20 THB1.01941 BAM
50 THB2.54852 BAM
100 THB5.09703 BAM
250 THB12.74258 BAM
500 THB25.48515 BAM
1000 THB50.97030 BAM
2000 THB101.94060 BAM
5000 THB254.85150 BAM
10000 THB509.70300 BAM