مارك بوسني قابل للتحويل إلى كرونة آيسلندية

تحويل BAM إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1000 bam
74210.20 isk

1.00000 BAM = 74.21020 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 4:16 UTC
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BAM إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063488.36321.434791.65910.957318.2114
1GBP1.1582111.23175102.3521.661941.921761.1087621.0945
1USD0.94040.811853183.0951.349251.560180.900217.1256
1INR0.01131690.009770180.012034410.01623740.01877590.01083340.206097

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Icelandic Króna
1 BAM74.21020 ISK
5 BAM371.05100 ISK
10 BAM742.10200 ISK
20 BAM1484.20400 ISK
50 BAM3710.51000 ISK
100 BAM7421.02000 ISK
250 BAM18552.55000 ISK
500 BAM37105.10000 ISK
1000 BAM74210.20000 ISK
2000 BAM148420.40000 ISK
5000 BAM371051.00000 ISK
10000 BAM742102.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 ISK0.01348 BAM
5 ISK0.06738 BAM
10 ISK0.13475 BAM
20 ISK0.26950 BAM
50 ISK0.67376 BAM
100 ISK1.34752 BAM
250 ISK3.36880 BAM
500 ISK6.73760 BAM
1000 ISK13.47520 BAM
2000 ISK26.95040 BAM
5000 ISK67.37600 BAM
10000 ISK134.75200 BAM