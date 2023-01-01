مارك بوسني قابل للتحويل إلى يورو

تحويل BAM إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
٥١٠٫٠١ eur

1.00000 BAM = 0.51001 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:14 UTC
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BAM إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063488.34991.434791.659360.957218.2126
1GBP1.1582111.23165102.3291.66181.92191.1086421.0942
1USD0.94040.811919183.08251.349251.560430.900117.1268
1INR0.01131860.009772440.012036210.01623990.01878170.01083380.206142

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / اليورو
1 BAM0.51001 EUR
5 BAM2.55005 EUR
10 BAM5.10009 EUR
20 BAM10.20018 EUR
50 BAM25.50045 EUR
100 BAM51.00090 EUR
250 BAM127.50225 EUR
500 BAM255.00450 EUR
1000 BAM510.00900 EUR
2000 BAM1020.01800 EUR
5000 BAM2550.04500 EUR
10000 BAM5100.09000 EUR
معدلات التحويل اليورو / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 EUR1.96075 BAM
5 EUR9.80375 BAM
10 EUR19.60750 BAM
20 EUR39.21500 BAM
50 EUR98.03750 BAM
100 EUR196.07500 BAM
250 EUR490.18750 BAM
500 EUR980.37500 BAM
1000 EUR1960.75000 BAM
2000 EUR3921.50000 BAM
5000 EUR9803.75000 BAM
10000 EUR19607.50000 BAM