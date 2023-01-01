مارك بوسني قابل للتحويل إلى نغولتروم بوتاني

تحويل BAM إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 bam
45064.20 btn

1.00000 BAM = 45.06420 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 4:12 UTC
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BAM إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063488.34731.434791.659360.9572518.2103
1GBP1.1582111.2317102.331.661871.921981.108721.0924
1USD0.94040.811886183.081.349251.560430.9001517.1246
1INR0.0113190.009772340.012036610.01624040.01878220.01083470.206122

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / نغولتروم بوتاني
1 BAM45.06420 BTN
5 BAM225.32100 BTN
10 BAM450.64200 BTN
20 BAM901.28400 BTN
50 BAM2253.21000 BTN
100 BAM4506.42000 BTN
250 BAM11266.05000 BTN
500 BAM22532.10000 BTN
1000 BAM45064.20000 BTN
2000 BAM90128.40000 BTN
5000 BAM225321.00000 BTN
10000 BAM450642.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 BTN0.02219 BAM
5 BTN0.11095 BAM
10 BTN0.22191 BAM
20 BTN0.44381 BAM
50 BTN1.10953 BAM
100 BTN2.21906 BAM
250 BTN5.54765 BAM
500 BTN11.09530 BAM
1000 BTN22.19060 BAM
2000 BTN44.38120 BAM
5000 BTN110.95300 BAM
10000 BTN221.90600 BAM