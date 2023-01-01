مارك بوسني قابل للتحويل إلى ريال قطري

تحويل BAM إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
١٬٩٧٧٫٠١ qar

1.00000 BAM = 1.97701 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:19 UTC
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BAM إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063488.35581.43491.659360.9572518.213
1GBP1.1583511.23175102.3441.662061.922061.1088321.0963
1USD0.94040.811853183.0881.349351.560430.9001517.1271
1INR0.01131790.0097710.012035410.016240.01878040.01083370.206132

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الريال القطري
1 BAM1.97701 QAR
5 BAM9.88505 QAR
10 BAM19.77010 QAR
20 BAM39.54020 QAR
50 BAM98.85050 QAR
100 BAM197.70100 QAR
250 BAM494.25250 QAR
500 BAM988.50500 QAR
1000 BAM1977.01000 QAR
2000 BAM3954.02000 QAR
5000 BAM9885.05000 QAR
10000 BAM19770.10000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 QAR0.50582 BAM
5 QAR2.52908 BAM
10 QAR5.05816 BAM
20 QAR10.11632 BAM
50 QAR25.29080 BAM
100 QAR50.58160 BAM
250 QAR126.45400 BAM
500 QAR252.90800 BAM
1000 QAR505.81600 BAM
2000 QAR1011.63200 BAM
5000 QAR2529.08000 BAM
10000 QAR5058.16000 BAM