10 ريال قطري إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل QAR إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٠ qar
٥٫٠٠ bam

1.00000 QAR = 0.50027 BAM

Mid-market exchange rate at 10:23
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.20751.364285.3750.8055420.93025781.5441.5361
1INR0.012018110.01639283.429680.009681120.01117979.392710.0184611
1CAD0.73313861.00261209.2190.5905730.681989572.9791.12617
1PKR0.003504160.2915720.0047796810.002822750.003259682.738660.00538274

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال القطري / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 QAR0.50027 BAM
5 QAR2.50137 BAM
10 QAR5.00274 BAM
20 QAR10.00548 BAM
50 QAR25.01370 BAM
100 QAR50.02740 BAM
250 QAR125.06850 BAM
500 QAR250.13700 BAM
1000 QAR500.27400 BAM
2000 QAR1000.54800 BAM
5000 QAR2501.37000 BAM
10000 QAR5002.74000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الريال القطري
1 BAM1.99890 QAR
5 BAM9.99450 QAR
10 BAM19.98900 QAR
20 BAM39.97800 QAR
50 BAM99.94500 QAR
100 BAM199.89000 QAR
250 BAM499.72500 QAR
500 BAM999.45000 QAR
1000 BAM1998.90000 QAR
2000 BAM3997.80000 QAR
5000 BAM9994.50000 QAR
10000 BAM19989.00000 QAR