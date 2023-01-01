مارك بوسني قابل للتحويل إلى دولار جامايكي

تحويل BAM إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
٨٣٬٩٦٢ jmd

1.00000 BAM = 83.96200 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:16 UTC
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BAM إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063488.36321.434791.65910.957318.2114
1GBP1.1582111.23175102.3521.661941.921761.1087621.0945
1USD0.94040.811853183.0951.349251.560180.900217.1256
1INR0.01131690.009770180.012034410.01623740.01877590.01083340.206097

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / دولار جامايكي
1 BAM83.96200 JMD
5 BAM419.81000 JMD
10 BAM839.62000 JMD
20 BAM1679.24000 JMD
50 BAM4198.10000 JMD
100 BAM8396.20000 JMD
250 BAM20990.50000 JMD
500 BAM41981.00000 JMD
1000 BAM83962.00000 JMD
2000 BAM167924.00000 JMD
5000 BAM419810.00000 JMD
10000 BAM839620.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 JMD0.01191 BAM
5 JMD0.05955 BAM
10 JMD0.11910 BAM
20 JMD0.23820 BAM
50 JMD0.59550 BAM
100 JMD1.19101 BAM
250 JMD2.97752 BAM
500 JMD5.95505 BAM
1000 JMD11.91010 BAM
2000 JMD23.82020 BAM
5000 JMD59.55050 BAM
10000 JMD119.10100 BAM