5 دولار جامايكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل JMD إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

5 jmd
0.06 bam

1.00000 JMD = 0.01187 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 JMD0.01187 BAM
5 JMD0.05936 BAM
10 JMD0.11872 BAM
20 JMD0.23744 BAM
50 JMD0.59360 BAM
100 JMD1.18720 BAM
250 JMD2.96800 BAM
500 JMD5.93600 BAM
1000 JMD11.87200 BAM
2000 JMD23.74400 BAM
5000 JMD59.36000 BAM
10000 JMD118.72000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / دولار جامايكي
1 BAM84.23170 JMD
5 BAM421.15850 JMD
10 BAM842.31700 JMD
20 BAM1684.63400 JMD
50 BAM4211.58500 JMD
100 BAM8423.17000 JMD
250 BAM21057.92500 JMD
500 BAM42115.85000 JMD
1000 BAM84231.70000 JMD
2000 BAM168463.40000 JMD
5000 BAM421158.50000 JMD
10000 BAM842317.00000 JMD