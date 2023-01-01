مارك بوسني قابل للتحويل إلى هريفنا أوكرانية

تحويل BAM إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
١٩٬٨٣٢٫٧٠ uah

1.00000 BAM = 19.83270 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BAM إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063488.34621.434791.659360.9572518.2127
1GBP1.1583511.23185102.3411.662071.922211.1088321.0978
1USD0.94040.811787183.0791.349251.560430.900117.1269
1INR0.01131910.009771270.012036710.01624060.01878250.01083430.206152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / هريفنيا الأوكرانية
1 BAM19.83270 UAH
5 BAM99.16350 UAH
10 BAM198.32700 UAH
20 BAM396.65400 UAH
50 BAM991.63500 UAH
100 BAM1983.27000 UAH
250 BAM4958.17500 UAH
500 BAM9916.35000 UAH
1000 BAM19832.70000 UAH
2000 BAM39665.40000 UAH
5000 BAM99163.50000 UAH
10000 BAM198327.00000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 UAH0.05042 BAM
5 UAH0.25211 BAM
10 UAH0.50422 BAM
20 UAH1.00843 BAM
50 UAH2.52108 BAM
100 UAH5.04217 BAM
250 UAH12.60543 BAM
500 UAH25.21085 BAM
1000 UAH50.42170 BAM
2000 UAH100.84340 BAM
5000 UAH252.10850 BAM
10000 UAH504.21700 BAM