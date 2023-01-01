مارك بوسني قابل للتحويل إلى ليرة تركية

تحويل BAM إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
١٤٬٦٦٨ try

1.00000 BAM = 14.66800 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 4:23 UTC
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BAM إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063488.35051.434851.659490.9573518.213
1GBP1.1583511.23175102.3371.6621.922211.1089421.0963
1USD0.94040.811853183.0831.34931.560550.9002517.1271
1INR0.01131860.009771590.012036210.01624040.0187830.01083550.206144

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / ليرة تركية
1 BAM14.66800 TRY
5 BAM73.34000 TRY
10 BAM146.68000 TRY
20 BAM293.36000 TRY
50 BAM733.40000 TRY
100 BAM1466.80000 TRY
250 BAM3667.00000 TRY
500 BAM7334.00000 TRY
1000 BAM14668.00000 TRY
2000 BAM29336.00000 TRY
5000 BAM73340.00000 TRY
10000 BAM146680.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 TRY0.06818 BAM
5 TRY0.34088 BAM
10 TRY0.68176 BAM
20 TRY1.36351 BAM
50 TRY3.40878 BAM
100 TRY6.81756 BAM
250 TRY17.04390 BAM
500 TRY34.08780 BAM
1000 TRY68.17560 BAM
2000 TRY136.35120 BAM
5000 TRY340.87800 BAM
10000 TRY681.75600 BAM