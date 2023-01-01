مارك بوسني قابل للتحويل إلى دينار بحريني

تحويل BAM إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bam
204.475 bhd

1.00000 BAM = 0.20447 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:10 UTC
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BAM إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063488.3421.43491.659230.957318.2117
1GBP1.1583511.23175102.3281.662061.921911.1088821.0948
1USD0.94040.811853183.0751.349351.560310.900217.1259
1INR0.01131960.009772530.012037310.01624260.01878190.0108360.20615

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Bahraini Dinar
1 BAM0.20447 BHD
5 BAM1.02238 BHD
10 BAM2.04475 BHD
20 BAM4.08950 BHD
50 BAM10.22375 BHD
100 BAM20.44750 BHD
250 BAM51.11875 BHD
500 BAM102.23750 BHD
1000 BAM204.47500 BHD
2000 BAM408.95000 BHD
5000 BAM1022.37500 BHD
10000 BAM2044.75000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 BHD4.89058 BAM
5 BHD24.45290 BAM
10 BHD48.90580 BAM
20 BHD97.81160 BAM
50 BHD244.52900 BAM
100 BHD489.05800 BAM
250 BHD1222.64500 BAM
500 BHD2445.29000 BAM
1000 BHD4890.58000 BAM
2000 BHD9781.16000 BAM
5000 BHD24452.90000 BAM
10000 BHD48905.80000 BAM