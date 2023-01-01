مارك بوسني قابل للتحويل إلى نيراس نيجيري

تحويل BAM إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
٤١٨٬٣١٧ ngn

1.00000 BAM = 418.31700 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 4:19 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BAM إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 NGN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063488.361.434791.659230.957318.2124
1GBP1.1583511.2317102.3441.661871.921831.1088821.0948
1USD0.94040.811886183.0921.349251.560310.900217.1266
1INR0.01131730.009770930.012034910.0162380.01877810.01083380.206116

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

BAM إلى USD

BAM إلى AUD

BAM إلى GBP

BAM إلى NZD

BAM إلى ZAR

BAM إلى CAD

BAM إلى INR

BAM إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / النيرة النيجيرية
1 BAM418.31700 NGN
5 BAM2091.58500 NGN
10 BAM4183.17000 NGN
20 BAM8366.34000 NGN
50 BAM20915.85000 NGN
100 BAM41831.70000 NGN
250 BAM104579.25000 NGN
500 BAM209158.50000 NGN
1000 BAM418317.00000 NGN
2000 BAM836634.00000 NGN
5000 BAM2091585.00000 NGN
10000 BAM4183170.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 NGN0.00239 BAM
5 NGN0.01195 BAM
10 NGN0.02391 BAM
20 NGN0.04781 BAM
50 NGN0.11953 BAM
100 NGN0.23905 BAM
250 NGN0.59763 BAM
500 NGN1.19527 BAM
1000 NGN2.39053 BAM
2000 NGN4.78106 BAM
5000 NGN11.95265 BAM
10000 NGN23.90530 BAM