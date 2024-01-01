波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克 (BAM)

貨幣名稱

波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克

KM

BAM 匯率

 USD AUD GBP NZD ZAR CAD INR SGD
從BAM0.54691 0.83728 0.43790 0.92034 10.28880 0.74776 45.60990 0.74495
至BAM1.82845 1.19434 2.28364 1.08656 0.09719 1.33732 0.02193 1.34238

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