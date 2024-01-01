Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины (BAM)
Название валюты
Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
Символ валюты
KM
Обменный курс для BAM
|USD
|AUD
|GBP
|NZD
|ZAR
|CAD
|INR
|SGD
|Из BAM
|0.55868
|0.82932
|0.43036
|0.91955
|10.15410
|0.76429
|46.72140
|0.74921
|В BAM
|1.78995
|1.20580
|2.32362
|1.08748
|0.09848
|1.30840
|0.02140
|1.33474
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