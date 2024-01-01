Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины (BAM)

Название валюты

Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины

KM

Обменный курс для BAM

 USD AUD GBP NZD ZAR CAD INR SGD
Из BAM0.55868 0.82932 0.43036 0.91955 10.15410 0.76429 46.72140 0.74921
В BAM1.78995 1.20580 2.32362 1.08748 0.09848 1.30840 0.02140 1.33474

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