مارك بوسني قابل للتحويل إلى شيكل إسرائيلي جديد
تحويل BAM إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى شيكل إسرائيلي جديد
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Israeli New Sheqel
|1 BAM
|2.06527 ILS
|5 BAM
|10.32635 ILS
|10 BAM
|20.65270 ILS
|20 BAM
|41.30540 ILS
|50 BAM
|103.26350 ILS
|100 BAM
|206.52700 ILS
|250 BAM
|516.31750 ILS
|500 BAM
|1032.63500 ILS
|1000 BAM
|2065.27000 ILS
|2000 BAM
|4130.54000 ILS
|5000 BAM
|10326.35000 ILS
|10000 BAM
|20652.70000 ILS
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
|1 ILS
|0.48420 BAM
|5 ILS
|2.42099 BAM
|10 ILS
|4.84198 BAM
|20 ILS
|9.68396 BAM
|50 ILS
|24.20990 BAM
|100 ILS
|48.41980 BAM
|250 ILS
|121.04950 BAM
|500 ILS
|242.09900 BAM
|1000 ILS
|484.19800 BAM
|2000 ILS
|968.39600 BAM
|5000 ILS
|2420.99000 BAM
|10000 ILS
|4841.98000 BAM