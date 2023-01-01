مارك بوسني قابل للتحويل إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BAM إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
٢٬٠٦٥٫٢٧ ils

1.00000 BAM = 2.06527 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 4:15 UTC
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BAM إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 ILS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063488.35261.434791.659230.9572518.2124
1GBP1.1582111.23165102.3321.66181.921751.108721.094
1USD0.94040.811919183.0851.349251.560310.9001517.1266
1INR0.01131830.009772150.012035910.01623940.01877960.01083410.206133

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Israeli New Sheqel
1 BAM2.06527 ILS
5 BAM10.32635 ILS
10 BAM20.65270 ILS
20 BAM41.30540 ILS
50 BAM103.26350 ILS
100 BAM206.52700 ILS
250 BAM516.31750 ILS
500 BAM1032.63500 ILS
1000 BAM2065.27000 ILS
2000 BAM4130.54000 ILS
5000 BAM10326.35000 ILS
10000 BAM20652.70000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 ILS0.48420 BAM
5 ILS2.42099 BAM
10 ILS4.84198 BAM
20 ILS9.68396 BAM
50 ILS24.20990 BAM
100 ILS48.41980 BAM
250 ILS121.04950 BAM
500 ILS242.09900 BAM
1000 ILS484.19800 BAM
2000 ILS968.39600 BAM
5000 ILS2420.99000 BAM
10000 ILS4841.98000 BAM