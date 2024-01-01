Bosna Hersek konvertibl markından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile BAM → ILS çevirin

1.000 bam
2.040,13 ils

1,000 BAM = 2,040 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bosna Hersek konvertibl markından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bosna Hersek konvertibl markı için en iyi döviz çiftleri

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BAM → SGD

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Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Yeni İsrail Şekeli
1 BAM2,04013 ILS
5 BAM10,20065 ILS
10 BAM20,40130 ILS
20 BAM40,80260 ILS
50 BAM102,00650 ILS
100 BAM204,01300 ILS
250 BAM510,03250 ILS
500 BAM1.020,06500 ILS
1000 BAM2.040,13000 ILS
2000 BAM4.080,26000 ILS
5000 BAM10.200,65000 ILS
10000 BAM20.401,30000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 ILS0,49017 BAM
5 ILS2,45083 BAM
10 ILS4,90166 BAM
20 ILS9,80332 BAM
50 ILS24,50830 BAM
100 ILS49,01660 BAM
250 ILS122,54150 BAM
500 ILS245,08300 BAM
1000 ILS490,16600 BAM
2000 ILS980,33200 BAM
5000 ILS2.450,83000 BAM
10000 ILS4.901,66000 BAM