مارك بوسني قابل للتحويل إلى فلورن أروبي

تحويل BAM إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
٩٨١٫٧٥ awg

1.00000 BAM = 0.98175 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 4:9 UTC
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BAM إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063488.3421.43491.659230.957318.2117
1GBP1.1583511.23175102.3281.662061.921911.1088821.0948
1USD0.94040.811853183.0751.349351.560310.900217.1259
1INR0.01131960.009772530.012037310.01624260.01878190.0108360.20615

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Aruban Florin
1 BAM0.98175 AWG
5 BAM4.90874 AWG
10 BAM9.81748 AWG
20 BAM19.63496 AWG
50 BAM49.08740 AWG
100 BAM98.17480 AWG
250 BAM245.43700 AWG
500 BAM490.87400 AWG
1000 BAM981.74800 AWG
2000 BAM1963.49600 AWG
5000 BAM4908.74000 AWG
10000 BAM9817.48000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 AWG1.01859 BAM
5 AWG5.09295 BAM
10 AWG10.18590 BAM
20 AWG20.37180 BAM
50 AWG50.92950 BAM
100 AWG101.85900 BAM
250 AWG254.64750 BAM
500 AWG509.29500 BAM
1000 AWG1018.59000 BAM
2000 AWG2037.18000 BAM
5000 AWG5092.95000 BAM
10000 AWG10185.90000 BAM