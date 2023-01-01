مارك بوسني قابل للتحويل إلى شلن تنزاني

تحويل BAM إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
١٬٣٥٨٬٥٧٠ tzs

1.00000 BAM = 1358.57000 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BAM إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063488.34621.434791.659360.9572518.2127
1GBP1.1583511.23185102.3411.662071.922211.1088321.0978
1USD0.94040.811787183.0791.349251.560430.900117.1269
1INR0.01131910.009771270.012036710.01624060.01878250.01083430.206152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الشلن التنزاني
1 BAM1358.57000 TZS
5 BAM6792.85000 TZS
10 BAM13585.70000 TZS
20 BAM27171.40000 TZS
50 BAM67928.50000 TZS
100 BAM135857.00000 TZS
250 BAM339642.50000 TZS
500 BAM679285.00000 TZS
1000 BAM1358570.00000 TZS
2000 BAM2717140.00000 TZS
5000 BAM6792850.00000 TZS
10000 BAM13585700.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 TZS0.00074 BAM
5 TZS0.00368 BAM
10 TZS0.00736 BAM
20 TZS0.01472 BAM
50 TZS0.03680 BAM
100 TZS0.07361 BAM
250 TZS0.18402 BAM
500 TZS0.36803 BAM
1000 TZS0.73607 BAM
2000 TZS1.47214 BAM
5000 TZS3.68034 BAM
10000 TZS7.36068 BAM