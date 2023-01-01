مارك بوسني قابل للتحويل إلى روبية موريشية

تحويل BAM إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
٢٤٬٣٦٢٫١٠ mur

1.00000 BAM = 24.36210 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:18 UTC
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BAM إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.063488.361.434851.65910.9572518.2124
1GBP1.1584111.23175102.3491.6621.921761.1088921.0957
1USD0.94040.811853183.0921.34931.560180.9001517.1266
1INR0.01131730.009770530.012034910.01623860.01877660.01083320.206116

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Mauritian Rupee
1 BAM24.36210 MUR
5 BAM121.81050 MUR
10 BAM243.62100 MUR
20 BAM487.24200 MUR
50 BAM1218.10500 MUR
100 BAM2436.21000 MUR
250 BAM6090.52500 MUR
500 BAM12181.05000 MUR
1000 BAM24362.10000 MUR
2000 BAM48724.20000 MUR
5000 BAM121810.50000 MUR
10000 BAM243621.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 MUR0.04105 BAM
5 MUR0.20524 BAM
10 MUR0.41047 BAM
20 MUR0.82095 BAM
50 MUR2.05237 BAM
100 MUR4.10474 BAM
250 MUR10.26185 BAM
500 MUR20.52370 BAM
1000 MUR41.04740 BAM
2000 MUR82.09480 BAM
5000 MUR205.23700 BAM
10000 MUR410.47400 BAM