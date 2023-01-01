مارك بوسني قابل للتحويل إلى فرنك سويسري

تحويل BAM إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
٤٨٨٫١٩ chf

1.00000 BAM = 0.48819 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 4:12 UTC
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BAM إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063488.34731.434791.659360.9572518.2103
1GBP1.1582111.2317102.331.661871.921981.108721.0924
1USD0.94040.811886183.081.349251.560430.9001517.1246
1INR0.0113190.009772340.012036610.01624040.01878220.01083470.206122

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الفرنك السويسري
1 BAM0.48819 CHF
5 BAM2.44095 CHF
10 BAM4.88190 CHF
20 BAM9.76380 CHF
50 BAM24.40950 CHF
100 BAM48.81900 CHF
250 BAM122.04750 CHF
500 BAM244.09500 CHF
1000 BAM488.19000 CHF
2000 BAM976.38000 CHF
5000 BAM2440.95000 CHF
10000 BAM4881.90000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 CHF2.04838 BAM
5 CHF10.24190 BAM
10 CHF20.48380 BAM
20 CHF40.96760 BAM
50 CHF102.41900 BAM
100 CHF204.83800 BAM
250 CHF512.09500 BAM
500 CHF1024.19000 BAM
1000 CHF2048.38000 BAM
2000 CHF4096.76000 BAM
5000 CHF10241.90000 BAM
10000 CHF20483.80000 BAM