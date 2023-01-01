مارك بوسني قابل للتحويل إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل BAM إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 bam
12442.60 czk

1.00000 BAM = 12.44260 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 4:13 UTC
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BAM إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0634588.3521.434861.659180.9573518.2145
1GBP1.1582111.2317102.331.661871.921681.1088121.0962
1USD0.940350.811886183.08051.349251.560180.900217.1277
1INR0.01131840.009772280.012036510.01624030.01877920.01083530.206158

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BAM12.44260 CZK
5 BAM62.21300 CZK
10 BAM124.42600 CZK
20 BAM248.85200 CZK
50 BAM622.13000 CZK
100 BAM1244.26000 CZK
250 BAM3110.65000 CZK
500 BAM6221.30000 CZK
1000 BAM12442.60000 CZK
2000 BAM24885.20000 CZK
5000 BAM62213.00000 CZK
10000 BAM124426.00000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 CZK0.08037 BAM
5 CZK0.40184 BAM
10 CZK0.80369 BAM
20 CZK1.60738 BAM
50 CZK4.01844 BAM
100 CZK8.03689 BAM
250 CZK20.09222 BAM
500 CZK40.18445 BAM
1000 CZK80.36890 BAM
2000 CZK160.73780 BAM
5000 CZK401.84450 BAM
10000 CZK803.68900 BAM