مارك بوسني قابل للتحويل إلى درهم مغربي

تحويل BAM إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
٥٬٥٧٩٫٩٣ mad

1.00000 BAM = 5.57993 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:17 UTC
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BAM إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.063388.35491.434661.658940.957218.2101
1GBP1.1584111.23175102.3521.661941.921761.1088321.095
1USD0.940450.811853183.0951.349251.560180.900217.126
1INR0.0113180.009770180.012034410.01623740.01877590.01083340.206101

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الدرهم المغربي
1 BAM5.57993 MAD
5 BAM27.89965 MAD
10 BAM55.79930 MAD
20 BAM111.59860 MAD
50 BAM278.99650 MAD
100 BAM557.99300 MAD
250 BAM1394.98250 MAD
500 BAM2789.96500 MAD
1000 BAM5579.93000 MAD
2000 BAM11159.86000 MAD
5000 BAM27899.65000 MAD
10000 BAM55799.30000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 MAD0.17921 BAM
5 MAD0.89607 BAM
10 MAD1.79214 BAM
20 MAD3.58428 BAM
50 MAD8.96070 BAM
100 MAD17.92140 BAM
250 MAD44.80350 BAM
500 MAD89.60700 BAM
1000 MAD179.21400 BAM
2000 MAD358.42800 BAM
5000 MAD896.07000 BAM
10000 MAD1792.14000 BAM